Wanderer blockieren mit Autos Notfall-Zufahrten

Dass in Lockdown-Zeiten Sport und Bewegung in der Natur boomen, ist gut nachvollziehbar - Wandern, Skitourengehen und Langlaufen sind jetzt besonders gefragt. Manche Region wird regelrecht gestürmt. Wenn aber, wie in Schwarzenberg am Böhmerwald in Oberösterreich, auch Notfall-Zufahrten verparkt werden, endet jedes Verständnis.