Wasser wird künftig um rund 30 Prozent teurer

Nicht erst seit der Pandemie wird vieles teuerer. Jetzt soll punkto Preiserhöhungen auch in der Landeshauptstadt „nachgeschärft“ werden, und zwar bei den Wassergebühren. Erforderlich machen dies Investitionen in die Instandhaltung und der laufende Betrieb. Die letzte Gebührenerhöhung liegt rund fünf Jahre zurück, das Geld fließe in den künftigen Ausbau der Versorgung, argumentiert man seitens der Stadt.