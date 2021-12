Virologin empfiehlt „noch eine Woche“ Lockdown

Stand Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg bei rund 964, in Tirol bei 716. In Oberösterreich und Salzburg, die je nach Definition auch zu den von der Virologin angesprochenen westlichen Bundesländern gehören, lag die Inzidenz ebenfalls hoch - bei rund 680 bzw. 729. Dort dürfte der Lockdown aufgrund der hohen Zahlen aber ohnehin noch länger dauern. Zumindest Oberösterreich will den allgemeinen Lockdown jedenfalls bis 17. Dezember verlängern.