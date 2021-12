Jennifer Lawrence: „Ich hatte tonnenweise Sex“

Vor ihrem Wow-Auftritt samt Babybauch bei der Premiere von „Don‘t Look Up“ am Sonntagabend in New York hat Jennifer Lawernce in einem TV-Interview über ihre Schauspiel-Auszeit, die sie sich die letzten Jahre gegönnt hatte, gesprochen. Was sie mit der vielen Freizeit angefangen habe? „Ich hatte tonnenweise Sex“, witzelte die 31-Jährige, die bald ihr erstes Kind zur Welt bringen wird.