Niederlande: Militär hilft wieder in Spitälern aus

Neue Corona-Welle bringt Krankenhäuser schwer unter Druck

Trotz neu eingeführter Einschränkungen des öffentlichen Lebens und einer Impfquote von mehr als 85 Prozent haben sich in den Niederlanden in den vergangenen Wochen täglich Tausende mit dem Virus angesteckt. Der Druck auf die Krankenhäuser nimmt weiter zu. In der Woche vom 23. bis zum 30. November wurden fast 2000 Infizierte ins Krankenhaus eingeliefert, 367 lagen auf Intensivstationen.