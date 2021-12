Budgetplanung in Bad Ischl: Streit um Schuldenberg

Pro-Kopf-Verschuldung bei 4000 Euro

Ginge es nach Bauer, müsste schleunigst ein neuer Kurs mit dem Ziel, Schulden abzubauen her. "Mit über 56 Millionen Euro an Schulden und einer Pro-Kopf-Verschuldung von über 4000 Euro ist Bad Ischl trauriger Spitzenreiter im Bezirk.Dazu kommt eine schlechte Einnahmen-Situation. In Gmunden werden über sieben Millionen Euro an Kommunalsteuern eingenommen, Ischl hingegen schafft nur 3,4 Millionen Euro.“ Ein Grund dafür sei, dass zuletzt größere Firmen der Kaiserstadt den Rücken gekehrt haben und weniger Kommunalsteuereinnahmen lukriert werden.