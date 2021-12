Alle wollen Sofia an die Wäsch

Aus Kanada kehrte Sofia mit zwei „Parfum-Leibchen“ zurück. Der Hattrick-Erfolg in Lake Louise hat ihr Rote Trikots in Abfahrt und Super-G beschert. Letzteres wird sie am Wochenende in St. Moritz verteidigen. Und bei den zwei Rennen auf der Corviglia will ihr die Konkurrenz ungeniert an die rote Wäsch.