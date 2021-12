Ab 20.30 Uhr LIVE: Damen-Abfahrt in Lake Louise

Das war es auch für Puchner (3.) und Siebenhofer (4.) - und auch Cornelia Hütter legte am Freitag als starke Siebente ein gelungenes Abfahrts-Comeback hin. „So ein Ergebnis im ersten Rennen ist auf jeden Fall viel wert“, freute sich Puchner. „Ich habe mich in der gesamten Vorbereitung gut gefühlt und gutes Selbstvertrauen bekommen“, erzählte die Salzburgerin. Zu Goggia meinte sie: „Ich muss mir anschauen, was die da runtergezaubert hat. Sie ist in einer eigenen Welt gefahren.“ Vielleicht folgt ja heute die Revanche ...