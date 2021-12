Kirchenchor bäckt 60 Kilo Kekse für Krankenhaus

130 Packungen Kekse als Dankeschön

Noch am Sonntag, passenderweise der 2. Advent, wurde die feinen Köstlichkeiten in 130 Schachteln verpackt und ins LKH Wagna geliefert. „Das Einpacken war zusätzlich noch eine schöne gemeinsame Aktion“, erzählt Chormitglied Ferdinand Molitschnig. Insgesamt 34 Bediensteten der Intensivabteilung wird damit hoffentlich ein wenig der harte Arbeitsalltag versüßt. Als stellvertretendes Dankeschön für so viele, die in dieser Pandemie unmenschliches Leisten.