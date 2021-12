Die Lehren aus Pearl Harbor

Zur großen Überraschung in Tokio und Berlin warfen die „Amis“ im Eiltempo die größte und überwältigendste Rüstungskriegsmaschinerie der Weltgeschichte an. So wurde die entscheidendste Schlacht des Zweiten Weltkriegs an der Rüstungsfront geschlagen, an der Blitz-Umstellung der USA auf Kriegswirtschaft: 88.000 Panzer, 250.000 Geschütze, 2,6 Millionen Maschinengewehre, 100.000 Jagdflugzeuge, 100.000 Bomber, 141 Flugzeugträger. Und schließlich: die Atombombe.