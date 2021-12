Rod Stewart bezeichnet Impfgegner als „Mörder“

Dass es weltweit so viele Menschen gebe, die die Corona-Impfung ablehnen, kann Rod Stewart einfach nicht verstehen, wie er jetzt im Interview mit dem Radiosender „Times Radio“ recht drastisch klarstellte. „Es macht mich wütend, vor allem in Amerika, wo sie sagen ‚Es ist mein Recht, meine Freiheit.‘ Nein, das ist es nicht! Denn du bist ein Mörder und du kannst getötet werden. So einfach ist das“, ereiferte sich der 76-Jährige.