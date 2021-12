Wer aus Oberösterreich wäre denn ministrabel?

Stelzer ist zwar stellvertretender Bundesparteichef, aber personell längst nicht so durchsetzungsstark wie seine Kollegin von jenseits der Landesgrenze: Niederösterreich stellt den Kanzler, den Innenminister, die Verteidigungsministerin, den Ersten Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka - und in Wahrheit auch die Ministerin für Frauen, Familie und Integration, denn Susanne Raab lebt seit ein paar Jahren in Niederösterreich, in Oberösterreich sind nur ihre familiären Wurzeln.