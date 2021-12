Dieses Messi-Foto ist Salz in Lewandowskis Wunden

Umstrittene siebente Trophäe

Messi hatte am Montag zum siebenten Mal bei der „Ballon d‘Or“-Gala triumphiert - und das auf so umstrittene Weise wie, gefühlt, überhaupt noch nie. Viele, allen voran Vertreter des FC Bayern München, hatten nämlich nicht Messi, sondern viel mehr Lewandowski in der legitimen Rolle des Weltfußballers des Jahres gesehen. Und selbst Messi meinte in seiner Dankesrede in Richtung Lewandowski: „Im Vorjahr hättest du sicher gewonnen.“ Da gab‘s halt Corona-bedingt keine Gala.