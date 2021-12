Bekommt Lewandowski nun doch noch seine Trophäe?

Im heurigen Jahr hatte sich Lewandowski große Hoffnungen gemacht. Schließlich hatte der 33-Jährige nach der Triple-Saison 2020 auch in diesem Jahr wieder Bestmarken aufgestellt. So übertraf Lewandowski in der deutschen Bundesliga den als ewig geltenden Torrekord von Gerd Müller mit 41 Treffern. In der laufenden Saison steht der Pole schon wieder bei 25 Treffern in 20 Pflichtspielen für die Bayern. Am Ende ging der Ballon d‘Or jedoch an Messi, „Lewa“ erhielt lediglich den neu geschaffenen Preis für den besten Stürmer 2021 - zum Ärger einiger Experten und Fans …