1 Messi-Tor in 600 Minuten! Frankreich-Presse ätzt

Schon wieder reichte es für Krösus-Klub Paris SG mit dem siebenfachen Weltfußballer Leo Messi und Weltmeister Kylian Mbappe wieder nur für ein 0:0 zu Hause gegen Nizza in der Liga. Damit traf der Argentinier in der ersten französischen Klasse genau einmal in 600 Minuten. Frankreichs Presse zerreißt den Ausnahmekönner.