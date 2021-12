Zivilstreife im Einsatz - drei Lenker erwischt

In der Nacht auf heute, Samstag, waren die Zivilstreifen der Landesverkehrsabteilung im Stadtgebiet von Salzburg und im Bezirk Salzburg-Umgebung unterwegs. Am späten Abend wurden die Polizisten auf einen PKW aufmerksam, der in der Rudolf-Biebl-Straße an der Kreuzung zur Leonhard-von-Keutschach-Straße angehalten wurde. Am Pkw stellten sie mehrere Umbauten fest und der Lenker gab zusätzlich gegenüber den Polizisten an, dass er regelmäßig Cannabis konsumiere. Ein Drogentest verlief jedoch nicht nur auf Cannabis, sondern auch auf Kokain positiv. Der 29-jährige Salzburger zeigte sich geständig. Der Amtsarzt bestätigte anschließend die Fahruntauglichkeit. Die Polizisten nahmen dem Salzburger den Führerschein vorläufig ab und zeigten ihn an.