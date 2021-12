LIVE ab 19 Uhr: Abfahrt der Herren in Beaver Creek

Ein rot-weiß-roter Abfahrtssieg auf der Birds of Prey ist lange her, 2007 war Michael Walchhofer erfolgreich. Beim bisher letzten Rennen 2019 kam Kriechmayr hinter Feuz auf Platz zwei. Der Weltmeister weiß, worauf es ankommen wird. „Die Strecke ist nicht so einfach. Und wenn die Geschwindigkeit ein paar km/h schneller ist als in den vergangenen Jahren, ist das auch eine gewisse Herausforderung. Wer das letzte Hemd riskiert, trotz Geschwindigkeit und weiter Sprünge am wenigsten zurücknimmt, wird schlussendlich vorne sein“, prognostizierte der Oberösterreiche