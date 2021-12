Pflege-Bonus kommt sehr spät

Die Bürokratie ist schuld am langen Warten

Was dabei so lange dauert? Zusammengefasst: Die Österreichische Bürokratie. Aus dem für Salzburg zuständigen Büro von Sozialreferent Heinrich Schellhorn (Grüne) heißt es: „Konkrete Richtlinien des Bundes für den Bonus gab es am 29. September 2021“. Erst dann war also klar, wer den Bonus in welcher Höhe erhalten sollte. Daraufhin einigten sich die Bundesländer, dass der Fünfhunderter einheitlich mit dem Dezember-Gehalt überwiesen werden soll.