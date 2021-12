Neuer, alter Coach für Altach/Vorderland-Damen

„Ich kenne die Mannschaft, die jetzt in Altach unter hervorragenden Bedingungen arbeiten kann. Das ganze Paket ist für mich reizvoll gestaltet“, sagt der 54-Jährige zu seinem Trainer-Comeback in der Frauen-Bundesliga. Sportlich hat Summer klare Ziele im Kopf, die sich aber nicht an einem Tabellenplatz orientieren: „Wir haben viele junge und sehr talentierte Spielerinnen, die es gilt in den nächsten Jahren weiter zu entwickeln. Die Mädchen sollen Freude haben am Fußball, dann kommt der Erfolg von selbst.“