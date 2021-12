Dieser Coach seziert die ganze Bundesliga

Eine eigene Cheftrainer-Position hat Ex-Kicker Deutschl, der verletzungsbedingt als Aktiver früh aufhören musste, derweil nicht im Kopf. „Ich hoffe, es kommen noch viele Jahre in der aktuellen Konstellation dazu.“ Jetzt gilt der Fokus ohnehin nur dem Admira-Match am Samstag. „Ich hab viele Ideen im Kopf“, so Deutschl. „Umsetzen müssen sie aber die Spieler. Und da haben wir richtig viel Qualität am Platz!“