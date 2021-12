„Verstehe Entscheidung menschlich und politisch“

Verdienste um Oberösterreich

„Sebastian Kurz war in all den Jahren auch ein wichtiger politischer Partner für Oberösterreichs Interessen. Mit der gemeinsam vereinbarten Gründung der Technischen Universität für Digitalisierung in Oberösterreich wurde ein Grundstein dafür gelegt, dass wir in Oberösterreich auch in Zukunft als Technologie und Wirtschaftsland erfolgreich sein werden“, dankt Stelzer heute Kurz auch für seine großen Verdienste für Oberösterreich.