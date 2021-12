Zwei Todesfälle, 228 Neuinfektionen

Patienten-Rückgang in Spitälern

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 98 Corona-Patienten isoliert behandelt, das sind um neun weniger als noch am Mittwoch. Davon kämpfen allerdings zwölf Patienten (einer mehr als am Mittwoch) auf der Intensivstation um ihr Leben. Dass die Situation in den Spitälern bei aller Anspannung dermaßen stabil ist, ist laut Experten in erster Linie der hohen Impfquote im Burgenland zu verdanken. Denn die Impfung schützt zu 95 Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf.