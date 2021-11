Lobau-Besetzer igeln sich in Wintercamp ein

Vor exakt 71 Tagen schlugen die Umweltaktivisten ihr Lager in der Lobau auf. Aus dem sporadischen Zeltcamp ist nach über zwei Monaten ein befestigtes Quartier entstanden. Die Ideen der Baustellen-Besetzer werden immer ausgefeilter: Schlafsäcke, die bis zu minus zehn Grad aushalten, und eine Jurte soll die Aktivisten auch bei eisigen Temperaturen warmhalten. Auf Hochtouren wird im Moment an der Holzpyramide gebaut, die mit Stroh gedämmt und an der Südseite verglast wird. Die Hütte wird zusätzlich noch mit einer Plastikplane verkleidet.