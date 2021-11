Mückstein: In Spitälern gibt es bereits Triagen

„Intensivstationen waren noch nie so voll“

„Die Intensivstationen waren in der Pandemie noch nie so voll wie heute“, betonte er. Der Gesundheitsminister verwies auf die alarmierend hohe Zahl von 624 Patienten und Patientinnen in intensivmedizinischer Betreuung. Damit ist die Belastungsgrenze von 30 Prozent der Intensivbetten deutlich überschritten. Die Kapazitätslage werde sich weiter zuspitzen in den nächsten ein, zwei Wochen, insbesondere in Hinblick auf personelle Ressourcen, warnte Mückstein.