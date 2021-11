Abgesagte Krebs-OP von 46-Jährigem nachgeholt

Die am vergangenen Mittwoch in letzter Minute abgesagte Operation des schwer an Krebs erkrankten Linzers im Wiener Hanush-Krankenhaus konnte am Montag stattfinden. Beim 46-jährigen Linzer, zwei- und bald (im Mai) dreifacher Familienvater, war ein besonders heimtückischer Krebs zurückgekehrt. Die OP durch einen Spezialisten war Mittwochfrüh aber in letzter Minute gescheitert, weil die Intensivstation mit Covid-Patienten voll geworden war, während er auf den Eingriff vorbereitet und schon zum OP-Saal gebracht worden war. Stadlbauer musste wieder heimfahren und auf seinen neuen Termin warten.