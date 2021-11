Der Europacup als beinharte Knochenmühle

Am Montag fiel der Startschuss zum Ski-Europacup – bei Damen und Herren unter erschwerten Bedingungen. So war beim ersten von zwei Herren-Super-Gs in Zinal (Sz) die Sicht ein Problem. „Eine Wetterlotterie. Mit vorderen Nummern war man so gut wie chancenlos. Dann wurde es immer heller“, meinte Salzburgs Bester, Ex-Junioren-Weltmeister Stefan Rieser (8.). Es siegte die Nummer 40 Matteo Franzoso (It) vor der Nummer 32, Lukas Feurstein (Vlbg.). Rieser (Nummer 10) hatte aber nur 0,59 Sekunden Rückstand. „Das Skifahren hat gut gepasst.“