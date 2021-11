Omikron: Kontaktpersonen des Tiroler Falls positiv

„Ein Familienmitglied war bereits behördlich abgesondert. Das zweite Familienmitglied, das mit dem behördlich abgesonderten Familienmitglied in einem Haushalt lebt, begab sich bereits am Wochenende vorsorglich weitestgehend in freiwillige Isolation“, erklärt Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Corona-Einsatzstabes. Beide Personen hätten leichte Symptome und seien geimpft. Die Impfung liege bereits mehrere Monate zurück.