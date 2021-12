Lkw-Fahrer dringend gesucht

Zwei seiner Lastwagen müssen momentan in der Garage bleiben. Dem Transport-Unternehmer Herbert Hartl fehlen schlicht die Fahrer. „Es ist generell schwierig gute Leute zu finden. Die Pandemie tut ihr Übriges“, sagt der Kuchler. Zwei Mitarbeiter sitzen coronabedingt in Quarantäne – was die angespannte Lage weiter verschärft. „Es melden sich auf unsere Inserate keine Leute“, ist Hartl verzweifelt.