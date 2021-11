Hartbergs Avdijaj wird in die Wüste geschickt

Avdijaj macht Trainer Kurt Russ momentan viel Freude: „Er will ja nochmals in den großen Fußball zurück, und da ist er auf einem richtig guten Weg.“ Das Eigenengagement des 25-jährigen ehemaligen Problem-Boys ist enorm: Nicht nur, dass er aufgrund einer Extratherapie in Deutschland die jüngste Bänderverletzung im Blitztempo weggesteckt hat und bereits wieder spielen kann, imponiert. In seinem Urlaub fliegt Donis vor Weihnachten sogar zu einem Trainingskurs nach Dubai, um gestählt im Frühjahr angreifen zu können. Ermöglicht hat das seine Agentur, die zusätzlich noch drei Hartberger mitnehmen würde: „Ich kann das nur jedem empfehlen“, sagt Russ, „da kann man etwaige Defizite aufarbeiten.“