Lieferservice Velofood plant Supermarkt in Graz

Keine Angst vor der Konkurrenz

Angst vor der Konkurrenz hat man keine, denn „die haben andere Kunden und Restaurants.“ Im Gegensatz zu Lieferando und Co. wird bei Velofood nur per Rad zugestellt - 95 Prozent aus reiner Muskelkraft. Die Bestenliste führt übrigens ein Bote mit 26.500 Kilometern an, insgesamt wurden über 1,7 Millionen Kilometer zurückgelegt. Ein anderes Jubiläum gibt es auch zu feiern: „Wir zählen 100 Partnerbetriebe! Zu Beginn waren es neun.“