Reporterin live im Fernsehen sexuell belästigt

Polizei ermittelt

Die Aufregung in Italien ist groß. „Was mir passiert ist, ist inakzeptabel und sollte nicht wiederholt werden. Es war live im Fernsehen. Leider passieren solche Belästigungen, wie wir wissen, auch anderen Frauen bei ausgeschalteter Kamera, also ohne, dass es jemand erfährt“, schreibt Beccaglia nun in den sozialen Medien. Sie will den Täter finden, die Polizei ermittelt bereits.