Salzburg verliert ICE-Schlager im Penaltyschießen

Eine Woche nach dem 7:2-Erfolg in Slowenien gelang Olimpija die Revanche. Thomas Raffl und Co. gingen mit einem 0:2-Rückstand in das Schlussdrittel, in dem Peter Schneider (44.) und Paul Huber (45.) mit einem Doppelschlag innerhalb von 69 Sekunden den Ausgleich herstellten. Danach drängten die Heimischen auf das dritte Tor, scheiterten aber mehrmals an Torhüter Zan Us. Im Penaltyschießen verwertete Gregor Koblar als einziger von 14 Schützen seinen Versuch und beendete die Salzburger Erfolgsserie von zuletzt fünf Siegen.