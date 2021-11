Niskanen siegt über 15 km klassisch, Vermeulen 23.

Der Finne Iivo Niskanen hat am Samstag in Ruka das erste Distanzrennen des am Freitag begonnenen Skilanglauf-Weltcups gewonnen. Der Lokalmatador hatte nach 15 km im klassischen Stil 8,3 bzw. 14,1 Sek. Vorsprung auf die Russen Alexej Tscherwotkin und Alexander Boschunow.