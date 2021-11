Erhöhung des Strompreises geringer als erwartet

Debatte über Gas-Tarif

Noch debattiert wird in der Energie Allianz, an der die Energie Burgenland mit zehn Prozent beteiligt ist, über den künftigen Gas-Tarif. Derzeit lässt sich nur so viel sagen: „Bis Jahresende gibt es keine Anpassung. Wir suchen nach alternativen Lösungen“, so Sharma.