Ein Mahnmal gegen die Gewalt an Frauen

Heuer wurden in Österreich bereits 28 Frauen ermordet. Und es vergeht kein Tag, an dem einer Frau nicht Gewalt angetan werde. Gerade die Pandemie hat hier den Handlungsbedarf erhöht. Dringlichkeit ortet diesbezüglich auch die heimische SPÖ. Im Zuge der Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ will die Partei auf den massiven Anstieg an häuslichen Gewalttaten aufmerksam machen. In NÖ wurden erst vor Kurzem, wie berichtet, neue Projekte für Betroffene seitens des Landes präsentiert – etwa mehrsprachige Flyer in Supermärkten.