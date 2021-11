Christian Bruckner: In 36 Stunden zum Traumrekord

Die Sicht gleich null. Eiskalter Wind - das war plötzlich alles egal: Christian Bruckner hatte es auf den Glockner-Gipfel geschafft, jubelte mit Tränen der Freude und Erleichterung auf Österreichs höchstem Punkt (3.798 m). Und das, nachdem er 36 Stunden zuvor in Apetlon im Burgenland am tiefsten Punkt (114 m) begonnen hatte. „Ich bin in der Dämmerung in den Neusiedler See gesprungen, dann 3,3 km dem Orientierungs-Boot nachgeschwommen“, so der Mostviertler, der danach durch sechs Bundesländer 422 km mit 5.000 Höhenmetern westwärts radelte. Ein Kraftakt!