Fünf Österreicher schaffen den Sprung ins Finale

Eine Erkenntnis ist sicherlich die, dass „Izzi“ auch in der neuen Saison konkurrenzfähig ist. Mit Platz sechs in der Quali war der Vorarlberger der beste Österreicher. Eine andere Erkenntnis des ersten Kräftemessens: Der kanadische Youngster Eliot Grondin, in der Vorsaison bereits Zweiter im Gesamtweltcup, wird in diesem Winter wohl Hämmerles schärfster Konkurrent. In der Secret Garden-Qualifikation war der 20-Jährige der absolut Schnellste und nahm Hämmerle gleich 1,37 Sekunden ab.