Die kleine Botin atmet sich jetzt frei

Atmen wirkt morgens: Fenster auf und dreimal tief ein- und ausatmen. Am Nachmittag zwischen Homeschooling, E-Mails, die dringend beantwortet und Texten, die geschrieben werden wollen, rettet mich eine kurze Atem-Einheit vor der Tür. Und abends, wenn das Gedankenkarussell so richtig Fahrt aufnimmt, hilft es mir sehr, beim Atmen mitzuzählen. Ich atme aus. Dann ein, während ich innerlich bis vier zähle. Diese Luft halte ich an und zähle bis sieben.