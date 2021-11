Soldaten töteten vier Piraten vor Afrikas Küste

Handelsschiffe immer wieder Angriffen ausgesetzt

Der Golf von Guinea gilt als eine der gefährlichsten Gegenden für Handelsschiffe. Dänemark als Schifffahrtsnation hat die „Esbern Snare“ dorthin entsandt, um gegen Piraterie vorzugehen. In diesen Tagen ist Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in der Region zu Gast. Auch ein Besuch der Fregatte steht auf dem Programm. Während des Schusswechsels befand sie sich nicht an Bord, wie die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf die Staatskanzlei berichtete.