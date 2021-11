Kalter Adventstart: Winter rückt in Kärnten näher

Kalte Luftmassen aus dem Norden und ein Italientief aus dem Süden lösen bereits ab morgen, Freitag, den bisher eher trockenen Herbst in Kärnten ab. So kann es über das Wochenende sogar bis in die Täler schneien. Auf höher gelegenen Autobahnabschnitten sind winterliche Fahrbedingungen zu erwarten!