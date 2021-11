Impfgegner beteten vor acht oö. Spitälern

Sicherheitshalber von Polizei begleitet

In Freistadt kamen 80 bis 100 Menschen, in Steyr waren es 30 und in Kirchdorf tauchten überhaupt nur vier Protestierer auf. Die Impfgegner hatten sich in den Sozialen Medien verabredet. Die Auftritte wurden sicherheitshalber von der Polizei begleitet.