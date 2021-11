„Geld-Taschen“ bei Strache: Ermittlung eingestellt

Keine Belege für Behauptungen gefunden

Die WKStA leitete Ermittlungen ein, die nun eingestellt wurden. „Nach vorliegenden Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens konnte nicht belegt werden, dass Schellenbacher tatsächlich Geld (Bargeld) von ukrainischen Staatsbürgern zur Weitergabe an die FPÖ anvertraut wurde“, heißt es laut „Standard“ in der Einstellungsbegründung. Logischerweise konnte dann auch nicht erwiesen werden, dass Schellenbacher Teile des Geldes an Strache und Fichtenbauer weitergegeben habe.