Neuer Anlauf für Mikrohaus-Siedlung in Lengau

Die Pläne für eine Mikrohaus-Siedlung in Lengau haben ein großes mediales Echo hervorgerufen. Das Interesse am Kauf der zum Teil 30 Quadratmeter kleinen Unterkünfte blieb aber wegen der Preisexplosionen in der Baubranche unter der Erwartungen. Am 24. Dezember soll ein Neustart für das Projekt erfolgen.