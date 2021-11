FP-Politiker in Ägypten an Covid gestorben?

Der Tod des Gmundner FPÖ-Stadtpolitikers Horst Breitenberger in Ägypten wirft Fragen auf. Der Ex-Gemeinderat soll bei einem gemeinsamen Urlaub mit seiner Gattin in einem Spital an Corona gestorben sein. „Ein Gerücht“, heißt es aus der freiheitlichen Bezirkspartei. Der Tote sei doppelt geimpft gewesen.