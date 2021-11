„Jetzt können wir nicht mehr hinauf zum Max“

Die 65 Jahre sind dem gebürtigen Inzinger nicht anzusehen, der vor 36 1/2 Jahren die frei gewordene Stelle des praktischen Arztes in Pfaffenhofen annahm. Der Max, wie ihn alle nannten und nennen durften, ging in diesen fast vier Jahrzehnten seinem Beruf und – wie er es nennt – seiner Berufung nach. Er war Haus-, Sprengel- und Notarzt – mit Leib und Seele. Als Chefarzt des Roten Kreuzes in Telfs hat er das Notarztsystem in der Region aufgebaut und auch laufend weiterentwickelt.