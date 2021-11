Bei Greiner stehen die Nerven auf dem Prüfstand

600 Mitarbeiter in der Bio-One-Zentrale in Kremsmünster

Die Virusstabilisierungsröhrchen wurden seit April 2020 weltweit in mehr als 30 Länder geliefert. Der Großteil entfällt dabei auf Westeuropa. „Besonders auf Großbritannien, Österreich, Frankreich und Italien“, sagt Rainer Perneker, der Geschäftsführer bei Greiner Bio-One ist und allein in Kremsmünster 600 Mitarbeiter beschäftigt.