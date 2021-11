Pferdestärken für einen gesunden Wald

Gut für den Wald

Dabei handelt es sich keinesfalls um eine Nostalgie-Aktion: „Diese traditionelle Arbeitsmethode ist eine besonders umweltschonende Art der Holzbringung“, betont Forstwirtschaftsmeister und Waldpädagoge Günter Dünser. Große, schwere Maschinen hinterlassen oft unerwünschte Spuren der Verwüstung, zudem verdichten breite Reifen das Erdreich. Dabei ist ein gesunder Boden mit vielen luft- und wasserführenden Hohlräumen die Basis für die biologische Vielfalt im Wald. „In einem Gramm Waldboden befinden sich tausende Mikroorganismen“, weiß Dünser. Durch Bodenverdichtung wird der wichtige Stoffkreislauf jedoch erheblich beeinträchtigt - so können sich beispielsweise Pilze und Bakterien nicht mehr entsprechend entwickeln. Da diese auch das Gedeihen der Bäume fördern, ist in weiterer Folge mit langsamerem Wachstum und geringeren Erträgen zu rechnen. „Es kann mehrere Menschenleben dauern, bis sich der Waldboden von so einer Belastung erholt“, verdeutlicht der Forstwirtschaftsmeister. Er betont zudem, dass Wälder weit mehr seien, als reines Wirtschaftskapital: „Sie fungieren als riesige Kohlenstoffspeicher und verringern so die CO2-Emissionen, zudem steuern sie Wasserkreisläufe und vieles mehr.“