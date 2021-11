Auf und Ab des GAK geht weiter

Für den GAK hat sich das Auf und Ab in der 2. Liga am Sonntag prolongiert. Nach dem 0:3 vor der Länderspielpause gegen Amstetten schlossen die Grazer die Hinrunde in der Matinee mit einem 4:1-Erfolg in Lafnitz ab. Mit sieben Siegen und sechs Niederlagen bei zwei Remis rangiert der GAK als Achter zwei Plätze hinter Lafnitz, das die vierte und höchste Saisonniederlage hinnehmen musste.