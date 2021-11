Bischof Alois betet innig um neue Priester

„Das Christkönigsfest, der letzte Sonntag in unserem Kirchenjahr, war immer ein Sonntag der Jugend und des Bekenntnisses zu Jesus Christus. Wir brauchen gerade jetzt Hoffnungsträger und das Gebet füreinander. Wir brauchen Priester und Ordensleute, die die Heiligtümer unseres Landes durch die Feier der Gottesdienste hüten“, so St. Pöltens Diözesan-Bischof Alois Schwarz in einer berührenden Botschaft am Tag des Herrn.