Trocknungsanlage mit Mais geriet in Brand

Freitagnachmittag brach aus unbekannter Ursache in Perlsdorf (Gemeinde Paldau) in einem Trocknungsturm einer Trocknungsanlage ein Brand aus. 98 Einsatzkräfte von 12 Feuerwehren standen mit 22 Fahrzeugen im Löscheinsatz. Der Brand konnte mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.